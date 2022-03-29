HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Piyasaya süreceklerdi... At ve eşekleri keserken suçüstü yakalandılar!

Piyasaya süreceklerdi... At ve eşekleri keserken suçüstü yakalandılar!

29.03.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da JASAT ekiplerinin operasyonunda dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Eşek ve at kesen kişilere düzenlenen operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalandı. İşte kan donduran haberin detayları...

Piyasaya süreceklerdi... At ve eşekleri keserken suçüstü yakalandılar!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda il dışı pazarlarda satılmak üzere eşek ve at kesen 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde A.H.K. (60) isimli şüpheliye ait ağılda at ve eşek kesildiği istihbaratı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket eden ekipler ağılda yaptıkları aramalarda etrafı branda ile kapatılmış avlu içinde 4 adet kesilmiş eşek ve park halinde duran kamyonet ve binek araç içerisinde 3 adet canlı at ile iki poşet dolusu yaklaşık 40 kilogram eşek eti tespit etti.

ee

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekipler kesim işlemlerini yaptığı belirlenen ve araç sahipleri olan A.B.Ö (23), A.K (25), A.Ö (21), T.H. (21) ve A.H.K. (60) olmak üzere 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

İL DIŞINDAKİ PAZARLARA SATILACAKTI!

5 şüpheli karakola götürülürken el konulan canlı hayvanlara ve etlere ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Öte yandan kaçak kesimi yapılan at ve eşek etlerinin Manisa il dışındaki pazarlarda satışının yapılacağı öğrenildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı!18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı!
Mahra'dan acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybettiMahra'dan acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı

16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür! 'Durumu çözme çabaları için müteşekkiriz'

Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür! 'Durumu çözme çabaları için müteşekkiriz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.