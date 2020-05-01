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Pizza gaspçısından korkunç saldırı!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

ABD'de 77 yaşındaki kadın, bir restorandan pizza alarak evine gitmek üzere yola koyuldu. Ancak kapıdan çıkamadan kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Kadının pizzasını almak isteyen adam, elindeki metal boruyla kadına vurdu. Oanlar restoran kameralarına saniye saniye yansıdı.

ABD’nin Arizona eyaletinde geçtiğimiz hafta pizza restoranından çıkan 77 yaşındaki kadının önünü keserek, pizzasını vermesini isteyen kimliği belirsiz bir kişi tarafınfdan metal boruyla saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi, elindeki pizzayla direnen kadını etkisiz hale getirmek için metal sopayla başına vurdu. O anlar pizza restoranının güvenlik kamerasına yansıdı. ​Farkedildiğini hisseden kişi, kadının elindeki pizzayı alarak olay yerinden kaçtı. Polisler soyguna tanık olan veya elinde pizza kutusuyla kaçan birini gören kişilerin polise bildirmelerini istedi. (DHA)


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