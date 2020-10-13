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Pizza hamurundan jilet çıktı, eski çalışan tutuklandı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

ABD'de bir müşterinin marketten satın salın aldığı pizzadan jilet çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, pizza hamurunu üreten şirketin eski çalışanlarından Nicholas Mitchell'in pizzaya jilet koyduğu görüldü ve eski çalışanın tutuklandığı aktarıldı.

Pizza hamurundan jilet çıktı, eski çalışan tutuklandı

ABD'nin Maine eyaletinde, bir müşterinin satın aldığı pizzanın içerisinden jilet çıktı. Saco kentinde, Hannaford isimli marketten satın alınan pizzanın hamurunda jilet bulunması üzerine müşteri polise haber verdi. Pizza hamuruna jilet koyduğu belirtilen Nicholas Mitchell isimli kişi tutuklandı.

Mitchell'in, hamuru üreten şirketin eski bir çalışanı olduğu aktarıldı. Polis yetkililerinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine, Mitchell'in pizza hamuruna jilet koyduğu görüldü.

Yapılan açıklamada, Portland Pie isimli şirketin ürünlerinin marketten kaldırıldığı ve 1 Ağustos-11 Ekim tarihleri arasında bu markaya ait ürün alan kişilere para iadesi yapılacağı kaydedildi.

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