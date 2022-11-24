Pizza Hut çalışma saatleri: Pizza Hut saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye’de ilk şubesini 1989 senesinde açan Pizza Hut, bünyesinde çeşitli pizzalardan mozarellalı sarımsaklı ekmeğe, dondurmadan içeceklere, soslu tavuklardan tatlılara kadar birçok lezzeti barındırır. Pizza Hut mesai saatleri hizmet verdiği konuma göre değişir. Ülkemizde hem Alışveriş Merkezleri içerisinde hem de Alışveriş Merkezleri dışında birçok noktada şubesi vardır. Pizza Hut kaça kadar açık, mesai saatleri nelerdir?

Pizza Hut çalışma saatleri nedir?

Pizza Hut, pizza severlere hem online resmi web sitesi hem de uygulama üzerinden sipariş verme fırsatı sunar. Pizza Hut şubeleri haftanın her günü hizmet verir. Pizza Hut açılış ve kapanış saatleri lokasyondan lokasyona farklılık gösterir. Fiziksel şubelerde hizmet veren Pizza Hut çalışma saatleri kendi içinde belirlense de AVM içinde hizmet veren Pizza Hut mesai saatleri AVM'nin çalışma saatlerine göre belirlenir.

Pizza Hut saat kaçta açılıyor?

Hem AVM içerisinde hem de AVM dışında hizmet Pizza Hut şubelerin mesaiye başlama saati aşağı yukarı aynıdır. Pizza Hut açılış saati genellikle 10.45 – 11.00 arasıdır. Şubelerin tamamında öğle tatili yoktur. Pizza Hut mesai saatleri dâhilinde öğle saatlerinde de kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eder.

Pizza Hut saat kaçta kapanıyor?

AVM içerisinde hizmet veren Pizza Hut kapanış saati, AVM’lerin kapanış saati olan 22.00’dır. AVM dışında hizmet Popeyes kapanış saatleri ise şubeden şubeye göre farklılık vardır. Pizza Hut kapanış saati çoğunlukla gece 22.00 – 01.00 arasıdır. "Pizza Hut kaça kadar açık?" sorusunun cevabı 22.00 ila 00.00 arası değişiklik gösterir. Size en yakın Pizza Hut açılış ve kapanış saatleri için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Pizza Hut hafta sonu açık mı?

Pizza Hut şubeleri hafta içi dışında cumartesi ve pazar günleri de kesintisiz bir şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam eder. AVM dışında hizmet sunan Pizza Hut cumartesi pazar çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Cumartesi: Sabah saat 10.45 ile gece saat 22.00 arası

Pazar: Sabah saat 10.45 ile gece saat 22.00 arası

AVM dışında hizmet sunan Pizza Hut cumartesi pazar çalışma saatleri ise sabah saat 11.00 ile gece saat 22.00-01.00 arasıdır. Şubelerin tamamı dinî ve resmî tatil günlerinde de açıktır.

