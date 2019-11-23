HABER

Pizza siparişi verir gibi yaparak polisi arayıp, evdeki saldırganı yakalattı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 18:34 | Son Güncelleme

ABD’de annesine yönelik evdeki şiddeti polise bildirmek için acil durum telefonu 911’i arayan genç kız, evdeki saldırganın polisi aradığını fark etmemesi için pizza siparişi verir numarası yaparak polisten yardım istedi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD’de annesine yönelik evdeki şiddeti polise bildirmek için acil durum telefonu 911’i arayan genç kız, evdeki saldırganın polisi aradığını fark etmemesi için pizza siparişi verir numarası yaparak polisten yardım istedi.

Telefona çıkan acil durum çalışanı, ‘pizza siparişi vermek istiyorum’ diyen genç kıza önce ‘yanlış numara’ dedi ancak kızın ısrarı üzerine durumun ciddi olduğunu anladı.

Yardım isteyen genç kız ile acil durum görevlisi arasında şu konuşma geçti:

Genç kız: Pizza siparişi vermek istiyorum. ( Adresi veriyor)

Görevli: Pizza siparişi vermek için 911’i mi arıyorsun?

Genç kız: Hayır, hayır, hayır anlamıyorsun…

Görevli: Tamam, anladım. Saldırgan hala içerde mi?

Genç kız: Evet, büyük boy pizza istiyorum.

Görevli: Tıbbi müdahale gerekiyor mu?

Genç kız: Hayır, sosisli istiyorum.

Görevli: Tamam, müdahale ediyoruz.

ABD’nin Oregon eyaletindeki olayda polis kısa bir süre sonra verilen adrese ulaştı. Saldırganın şüphelenmemesi için polis sirenlerinin çalıştırılmaması talimatı verildi. Oregon polis şefi Michael Navarre Amerikan NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, 42 yıllık görev süresi boyunca bir kişinin pizza siparişi veriyormuş gibi yaparak polisten yardım istediğine ilk kez şahit olduğunu söyledi. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
Pence Irak'ta Neçirvan Barzani ile görüştüPence Irak'ta Neçirvan Barzani ile görüştü
Doğanın 5'inci gücü mü bulundu? Gizemli parçacık...Doğanın 5'inci gücü mü bulundu? Gizemli parçacık...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
X17 parçacığı: Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu?

Doğanın 5'inci gücü mü bulundu? Gizemli parçacık...

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

İstifa eden Devlet Başkanı'na bir şok daha!

İstifa eden Devlet Başkanı'na bir şok daha!

ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

ABD 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı!

Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.