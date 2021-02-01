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Pizza yetiştirmeye çalışırken kaza yaptı

01.02.2021 00:13 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de müşteriye pizza yetiştirmeye çalışan motorlu servis elemanı yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

Kırıkkale’de müşteriye pizza yetiştirmeye çalışan motorlu servis elemanı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar yolunda ilerlerken, kullandığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu müşteriye pizza yetiştirmeye çalışan E.C. yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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