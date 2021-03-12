Pizzacı kurye teslimat yaptığı apartmandan kedi çaldı!

Fransa'nın başkenti Paris'te çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat hizmeti firması 'Just Eat' kuryesi, Pizza teslim ettiği apartmandaki kediyi çaldı.

Kedinin kaybolduğunu fark eden apartman sakinleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde kurye tarafından alındığını fark etti.

Ertesi gün restorana giden apartman sakinleri, kediyi restoranın köşesinde 'korkudan titrerken' buldu.

Kurye ise kediyi restorandaki fareleri kaçırmak için aldığını söyledi.

Kedinin sahibine geri verildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Just Eat firması ise konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı. Şirket sözcüsü, "Yüksek standartlara bağlı kalmaya çalışıyoruz ve tüm restoran ortaklarımızdan her zaman sorumlu davranmalarını bekliyoruz. Bu nedenle, bu olayı duymaktan endişe duyduk. Olayı araştırıyoruz" diyerek kedinin fotoğrafını paylaştı.



