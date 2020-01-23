Pizzaya tüküren kurye hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaasını açıklayan savcı, Burak S. hakkında "tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmekten" 2 yıldan 15 yıla kadar, "mala zarar vermek" suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan kurye hakkında iki ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Pizza şirketine avukatı aracılığıyla ihtarname çekerek 500 bin lira tazminat talep eden Alyüz, olumsuz yanıt alınca savcılığa şikayette bulunmuştu. Pizza şirketi de Alyüz hakkında "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu.

İlk duruşmada pizzaya tüküren Burak S. ile pizza şirketi ve şubesi firmadan maddi ve manevi 238 bin 585 lira talep eden Alyüz'ün aleyhindeki "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlaması düşmüştü.

Tazminat davasında hakim, davacıyı kısmen haklı bularak pizzaya tüküren Burak S. ile çalıştığı şirketin bu durumdan müteselsil sorumlu olduğuna karar vermiş, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin, mağdur Hüseyin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

