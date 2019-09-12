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"Pizzaya tükürme" davasına karışan sunucu Ece Erken beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ve şirket hakkında ceza mahkemesinde süren dava henüz sonuçlanmamışken, programında yorum yaptığı gerekçesiyle sunucu Ece Erken hakkında açılan davada beraat kararı verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ve şirket hakkında ceza mahkemesinde süren dava henüz sonuçlanmamışken, programında yorum yaptığı gerekçesiyle sunucu Ece Erken hakkında açılan davada beraat kararı çıktı.

9. Asliye Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına şikayetçi Hüseyin Alyüz ile taraf avukatları katıldı.

Bir televizyon kanalında kendisine "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" diyen sunucu Ece Erken'in cezalandırılmasını talep eden Alyüz, şikayetini yineledi.

Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır ise Ece Erken'in, müvekkili hakkında yaptığı yorumun hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Müvekkilimi kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın'a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Davayı karara bağlayan hakim, sunucu Ece Erken'in beraatine hükmetti.

- Olay

Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde şubeleri bulunan bir pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermiş, Bağlar Şubesi çalışanı Burak S'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürdüğü güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet üzerine Burak S'nin işine son vermişti.

Bunun üzerine söz konusu pizza şirketine avukatı aracılığıyla ihtarname gönderip 500 bin lira tazminat talep eden Alyüz, olumsuz yanıt alınca savcılığa şikayette bulunmuştu. Bu sürede pizza şirketi de Hüseyin Alyüz aleyhinde "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmada, pizzaya tüküren Burak S. ile pizza şirketi ve şubesi firmadan maddi ve manevi 238 bin 585 lira talep eden Alyüz'ün aleyhindeki "şantaj ve örgütlü dolandırıcılık" suçlaması ise düşmüştü. Burak S. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmemişti.

Tazminat davasında hakim, davacı Hüseyin Alyüz'ü kısmen haklı bularak, Burak S. ile çalıştığı şirketin bu durumdan müteselsil sorumlu olduğuna karar vermiş, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin, mağdur Hüseyin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Burak S, "Mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü" iddiasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanıyor.

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