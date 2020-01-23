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Pizzaya tükürme davasında karar çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de motosikletli kuryenin apartmanın içinde müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi ve bu anları telefonla kaydetmesinin tespiti ardından açılan davanın bugünkü duruşmasında da karar çıkmadı.Eskişehir’de pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S.’nin apartmana girerek kuyuyu açması ve içine tükürerek video çekmesi üzerinde açılan dava 3.

Pizzaya tükürme davasında karar çıkmadı

Eskişehir’de motosikletli kuryenin apartmanın içinde müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi ve bu anları telefonla kaydetmesinin tespiti ardından açılan davanın bugünkü duruşmasında da karar çıkmadı.
Eskişehir’de pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S.’nin apartmana girerek kuyuyu açması ve içine tükürerek video çekmesi üzerinde açılan dava 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, Burak S. hakkında ’tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmekten 2 yıldan 15 yıla kadar, ’mala zarar vermek’ suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

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