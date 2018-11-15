HABER

Pizzaya tükürmeye, 4 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sipariş götürdüğü pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonuyla kayda aldığı iddia edilen ve hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde dava açılan kurye Burak S.

Pizzaya tükürmeye, 4 bin lira ceza

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sipariş götürdüğü pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonuyla kayda aldığı iddia edilen ve hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde dava açılan kurye Burak S. ile pizza şirketi toplam 4 bin lira para cezasına çarptırıldı.
İddiaya göre, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, geçen yıl 24 Aralık'ta sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu ile çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.
Pizzaya tükürdüğü öne sürülen Burak S. hakkında, önce Tüketici Mahkemesi'nde 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' iddiasıyla, daha sonra ise Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
TİCARET MAHKEMESİ KARARINI VERDİ
Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, pizza şirketinin genel merkezi ve Eskişehir'de bulunan şubesi ile pizzaya tüküren kurye Burak S.'nin toplam 4 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
'EMSAL BİR KARARDIR'
Hüseyin Alyüz’ün Avukatı Kemal Sayılır ise, verilen kararın hazır gıda tüketen tüketicilerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karar olduğunu söyledi. Ancak tazminat miktarı konusunda istinafa başvuracaklarını belirten Sayılır, "Yüce Türk yargısı müvekkilimin haklılığını ortaya çıkarmış, tescil etmiştir. Burada tazminat talep miktarımızın kısmen kabul edilmiş olması kesinlikle bir kayıp değildir. Esasında verilen bu karar hazır gıda tüketen tüketicilerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karardır. Elbette ki bu karar istinaf mahkemesince incelenme yolu açık olan bir karardır. Ancak kararın kesinleşmesinden sonra, potansiyel gıda terörü yaşatanları caydırıcı bir hale gelecektir. Ayrıca bu konuda derdest ceza davalarımız da bulunmakta ve akıbetleri tarafımızca yakınen takip edilmektedir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Pizzaya tükürmeye, 4 bin lira cezaPizzaya tükürmeye, 4 bin lira cezaPizzaya tükürmeye, 4 bin lira ceza

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandıOtomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldüHalı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Netflix'ten kullanıcılarına müjdeli haber! Ücretler yarı yarıya düşüyor

Netflix'ten kullanıcılarına müjdeli haber! Ücretler yarı yarıya düşüyor

Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!

Sapıktan 12 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mesaj!

Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'

Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'

Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.