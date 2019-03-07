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"PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur" - "CHP Genel Başkanı 'Beka sorunu yok' diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket. PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir" - "S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD'nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD'ye mi soracağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekaya inanmayanların şuursuzluk yaşadığını kaydeden Bahçeli, "Bekayı inkar ve ihmal ediyorlar. Halbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi?" ifadelerini kullandı.

Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye "Cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene acıması" öğüdünü aktaran Bahçeli, bekayı yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak ve acıklı hallerini ibretle takip etmek gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar." değerlendirmesini yaptı.

Gelinen bu aşamada zilletin beka sorununa dönüştüğünü ifade eden Bahçeli, "CHP Genel Başkanı 'Beka sorunu yok' diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket. PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir." eleştirisinde bulundu.

- "ABD'nin karışma hakkı kesinlikle yoktur"

ABD'nin PKK/YPG'ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettirdiğini belirten Bahçeli, hatta YPG'ye hava savunma sistemlerinin verildiğinin bile iddia edildiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun bundan rahatsız olmadığını ve ses etmediğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor. S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu? Bağımsızlığımız rehin altında mı? Egemenlik haklarımız haciz kıskacında mı? ABD'nin duruş ve tutumu düpedüz küstahlıktır, mütehakkim bir kifayetsizliktir. Türkiye'nin neyi alıp neyi satacağına ABD'nin karışma hakkı kesinlikle yoktur. YPG'yi silahlandırırken bize mi sormuştur?

Zillet İttifakının tavrı mezarlıktan geçerken ıslık çalan korkağın haline tıpatıp uyuyor. Ses yok, görüntü yok, kaldı ki buna niyet de yok. Zavallılar, demokrasi diyorlar, HDP-PKK'yla zillet ortaklığı yapıyorlar. Kandil'e selam verip çukur siyasetlerini devam ettiriyorlar."

Bahçeli, halkın zillete düşmeyeceğini belirterek, "Zillet İttifakı başka, bu ittifaka oy veren tertemiz vatandaşlarımız başkadır. Halka terörist denildiğini söyleyen müfteriler aslında kalplerinden geçenleri dışa vuran yalancılardır. Yalancının mumu 31 Mart’ta sönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bozkurt’un yanı büyük Türk milleti"

Avusturya'da "bozkurt" işaretinin "Sembol Yasası" kapsamında yasaklanmasına da değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Avusturya bozkurttan rahatsız. CHP ve İP'in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist, 'Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil' diyor. Be hey ahmak, be hey alçak, seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt'un yanı büyük Türk milleti. Umumi sükutumuz kadar mağrur ve mahcup sabrımızı da hiç kimse yanlışa yormasın. Olgunluğumuz ruh ve vicdan asaletimizin temyiz kudreti, temkin kuvvetidir. Zillet karanlığına, mihnet karamsarlığına bu aziz ülkeyi Allah'ın izniyle teslim etmeyeceğiz."

Bugünün Regaip Kandili olduğunu da hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Rabb'imden niyazım odur ki Türk milletini darda bırakmasın. Türk-İslam aleminin diriliş ve yükselişini nasip ve müyesser eylesin. Bekamızın müessirliğini daimi etsin. Regaip Kandili'mizin ve karşılayacağımız üç aylarımızın mübarek olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımın, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimin bu kutlu gecesini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah.

Beka kandilimiz ilelebet yanacak, buna karşılık Kandil'e yuvalanmış ihanet belası yerle yeksan olacak. Bir olacağız, biz olacağız, beraber olacağız, sonsuza kadar var olacağız. Beka,Türk milletinin ezeli yörüngesi, ebedi yönüdür. Yörüngeden çıkmak yok, doğru yönden sapmak hiç yok."

Devlet Bahçeli, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadın insandır, kadın itibardır, kadın iffettir, kadın iradedir, kadın istikbaldir, kadın istiklaldir. Kadın yoksa beşeriyet yoktur, hayatın canlılığı bitmiştir." değerlendirmesini yaptı.

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