"PKK borsası" davasında karar çıktı

Ağır Ceza Mahkemesi, "irtikap ve zimmet" suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polisi 16 yıl 11 ay, 3 sanık polisi ise 8’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı.Antalya’nın Alanya ilçesinde PKK üyeliği iddiasıyla yürütülen soruşturmada maddi durumu iyi olan şüphelilerden tehditle para almakla suçlanan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli 4 polisin yargılandığı davada ceza yağdı. Ağır Ceza Mahkemesi, bir polise "İrtikap ve zimmet" suçlarından 16 yıl 11 ay hapis cezası verirken, diğer 3 sanık polis ise 8’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini de reddetti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde TEM'de görevli biri komiser 4 polisin, PKK üyesi olmak iddiasıyla yürütülen soruşturmada adı geçen ve maddi durumu iyi olan şüphelilerden "delilleri savcıya vermeme" karşılığında para istedikleri ortaya çıkmış, kendinden bu şekilde para istenen bir esnafın, kendini arayan polisle yaptığı telefon görüşmesini kaydedip savcılığa vermesiyle operasyon yapılmıştı. TEM polislerinin, Alanya’da esnaflık yapan bir aileden 250 bin TL ile 250 bin TL değerinde BMW marka araç, kardeşi tutuklu olan başka bir esnaftan ise 40 bin TL aldıkları iddianameye girmişti. 4 TEM polisi, 8 Haziran 2020 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanıyordu.

Bakanlık avukatı en ağır cezayı istedi

Davaya "suçtan zarar gören" olarak katılan İçişleri Bakanlığı adına avukat Hülya Ünal, yargılama devam ederken mahkemeye verdiği dilekçede sanıkların, "dosyada somut ve inandırıcı delil yok" savunmasını kabul etmediğini belirterek, suç işlendiği yönünde delil bulunması halinde sanıkların en ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme polisleri suçlu buldu

Davanın karar duruşması bugün (24 Kasım) Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Son sözleri sorulan sanık polisler, "Bize iftira atıldı, kumpas kuruldu" diyerek beraatlerini istedi. Müştekilerin avukatı Erkan Yücel Dönmez ise, sanıklara verilecek cezanın üst sınırdan olmasını talep etti.

Mahkeme, daha sonra kararını açıkladı. Buna göre, sanık polis Eyüp Gedik, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 8 yıl 4 ay ve "nitelikli zimmet" suçundan 8 yıl 7 ay olmak üzere toplam 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık polisler Kaan Özcivelek, İsmail Aytaç ve Fatih Mehmet Tursun da, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 8’er yıl 4’er ay hapis cezası aldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Öte yandan görevi ihmal suçundan yargılanan dönemin Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı’nın dosyası ise ayrıldı. Mahkeme, suçun niteliğinin "zimmet" olduğunu, bunun da görev kapsamında işlendiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınması gerektiğini kaydetti.

Sanık polisler hakkında idari soruşturma ise halen sürüyor.

Alican Uludağ

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