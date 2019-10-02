Hakkari'den gelen kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri evlat nöbeti tutan anneleri oturma eylemi yaptıkları HDP il binası önünde ziyaret etti. Heyet adına açıklama yapan Cüneyt Özbek, Diyarbakır annelerinin öncüsü oldukları haklı mücadelelerinde ve onurlu direnişlerinde yanlarında olduklarını haykırmak için geldiklerini söyledi. Annelere Hakkarililerin selamını getirdiklerini ifade eden Özbek, Diyarbakır annelerinin ortak çığlığının nedeninin, eli kanlı terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarına olan hasretleri olduğunu, annelerin bunun için direndiğini, teröre başkaldırdığını ve Diyarbakır'da adeta destan yazdığını belirtti.

- "Analarımızın yanında, terör örgütü PKK'nın karşısındayız"

Bu destana destek olmak için tüm Türkiye'nin ayakta, teröre karşı tek ses ve yürek olduğuna işaret eden Özbek, terörü lanetledi. Anneliğin kutsal ve tüm makamların üzerinde olduğuna dikkati çeken Özbek, bu bilinçle Diyarbakır annelerinin bu çığlığını desteklediklerini aktardı. Özbek, şöyle konuştu:

"Analarımızın yanında, terör örgütü PKK'nın karşısındayız. Analarımız adına bir kez daha sesleniyoruz ve çocuklarımızı istiyoruz. Onları kendi emellerine alet eden, evlatlarımızı ölüme gönderen zihniyeti yani terörü lanetliyoruz. Diyarbakır'dan haykıran, evlatlarını arayan anaların acılarına duyarsız kalmayıp Hakkarililer olarak analarımızın yanında olmaya geldik. Yeter artık, bu analarımızın yürekleri yanmasın. Tüm Türkiye olarak Diyarbakır analarına destek verdiğimiz bu günlerde terör örgütü PKK'nın sözde önde gelenleri analarımıza engel olmaya çalışıyor çünkü korkuyorlar. Terörü bitirecek olan kahraman güvenlik güçlerimizin yanında bu analarımızın yiğit yürekleri olacaktır. PKK, bu analarımızın ayakları altında kalacaktır."