DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin, "Sıkıştıkları yerde insan hakları ve demokrasiden bahsedenler 2 çocuğun öldürülmesini hangi sebebe dayandıracaklar? Bu çocukların yaşam hakkı niçin ellerinden alındı? Terör örgütü PKK, bu saldırıyla acziyet içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, hayatlarının baharında katledilen suçsuz, savunmasız çocuklara Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, çocukların ölümüne sebep olan terör örgütü PKK'yı kınadı.

Terör örgütünün bu saldırıyla bebek katili olduğunu bir kez daha tescillediğine işaret eden Sözen, şunları kaydetti:

"Bu saldırının hiçbir meşru yönü yoktur. Çocukları katletmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Dünyada hiçbir şey savunmasız çocukların hayatından daha kıymetli olamaz. Bu çocukların suçu, günahı nedir? Sıkıştıkları yerde insan hakları ve demokrasiden bahsedenler 2 çocuğun öldürülmesini hangi sebebe dayandıracaklar? Bu çocukların en doğal hakkı olan yaşam hakkı niçin ellerinden alındı? Terör örgütü PKK, bu saldırıyla acziyet içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir."