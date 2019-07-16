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"PKK, bu saldırıyla acziyet içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: - "(Tunceli'de 2 çocuğun patlamada hayatını kaybetmesi) Sıkıştıkları yerde insan hakları ve demokrasiden bahsedenler 2 çocuğun öldürülmesini hangi sebebe dayandıracaklar? Bu çocukların yaşam hakkı niçin ellerinden alındı? Terör örgütü PKK, bu saldırıyla acziyet içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir"

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin, "Sıkıştıkları yerde insan hakları ve demokrasiden bahsedenler 2 çocuğun öldürülmesini hangi sebebe dayandıracaklar? Bu çocukların yaşam hakkı niçin ellerinden alındı? Terör örgütü PKK, bu saldırıyla acziyet içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, hayatlarının baharında katledilen suçsuz, savunmasız çocuklara Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, çocukların ölümüne sebep olan terör örgütü PKK'yı kınadı.

Terör örgütünün bu saldırıyla bebek katili olduğunu bir kez daha tescillediğine işaret eden Sözen, şunları kaydetti:

"Bu saldırının hiçbir meşru yönü yoktur. Çocukları katletmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Dünyada hiçbir şey savunmasız çocukların hayatından daha kıymetli olamaz. Bu çocukların suçu, günahı nedir? Sıkıştıkları yerde insan hakları ve demokrasiden bahsedenler 2 çocuğun öldürülmesini hangi sebebe dayandıracaklar? Bu çocukların en doğal hakkı olan yaşam hakkı niçin ellerinden alındı? Terör örgütü PKK, bu saldırıyla acziyet içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Sözen, darbe üstüne darbe yiyen, bitme, tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK'nın çocukları öldürerek, bitmişlik, tükenmişlik sendromuna girdiğini, can çekiştiğini belirterek, "PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın ne kadar çırpınırsa çırpınsın inşallah bitecek, tükenecek ve bölge halkının kaderi olmaktan çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Olay

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu ise helikopterle Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Nupelda Güloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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