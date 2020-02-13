PKK'da çözülme devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada

"Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu"

ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/lrbZJTHxIA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2020



