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  4. PKK'da çözülme devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

PKK'da çözülme devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakollarına teslim oldu." açıklamasını yaptı.

PKK'da çözülme devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada
"Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu"
ifadelerini kullandı.


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PKK MSB

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