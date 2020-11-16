HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

16.11.2020 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terör arananlarda “gri” kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 202’ye yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Bütçe görüşmelerine ara verildiBütçe görüşmelerine ara verildi
Sevdiklerinize kısa cuma mesajlarıSevdiklerinize kısa cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Bütçe görüşmelerine ara verildi

Bütçe görüşmelerine ara verildi

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Hatay'da skandal görüntü! Küçük çocuğun eline sigara ve içki verdiler

Skandal görüntü! Küçük çocuğun eline sigara ve içki verdiler

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Öğrenci servis kaza yaptı: 5 yaralı

Öğrenci servis kaza yaptı: 5 yaralı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.