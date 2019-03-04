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PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 5 terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelen 2 kadın, 3 erkek olmak üzere 5 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma komutanlığı tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin ardından Şırnak Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Teröristlerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonlardan dolayı örgüt içinde başlayan çözülmelerin devam ettiği ve fırsatını bulan teröristlerin örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK kuzey ırak şırnak Silopi

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