PKK'dan kaçarak teslim oldu, ailesiyle buluşturuldu

2015'te terör örgütü PKK'ya katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren S.T.'nin (36), teslim olması için Mardin ve Hakkari il emniyet müdürlükleri ekiplerince ikna çalışması başlatıldı.

NUSAYBİN'DE TESLİM OLDU

Ailesinin de desteğiyle yapılan ikna çalışmaları sonucu S.T., terör örgütü PKK'nın Suriye'deki barınma alanlarından 17 Temmuz günü kaçarak, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu. S.T., bugün Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluştu.

Duygulu anların yaşandığı buluşmada, S.T., ailesiyle özlem giderdi. (DHA)

