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  4. PKK'dan kaçış sürüyor: 6 terörist teslim oldu

PKK'dan kaçış sürüyor: 6 terörist teslim oldu

11.08.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 6 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

PKK'dan kaçış sürüyor: 6 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 126'ya yükseldi. (DHA)

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pkk İçişleri Bakanlığı
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