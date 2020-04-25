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PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını, bölgede 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit haftanin asker

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