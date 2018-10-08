PKK elebaşı Karayılan'ın çarpık ilişkileri! İğrenç detaylar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; geçen perşembe teslim olan PKK'lı bir terörist, ifadesinde, örgütün sözde etkili isimlerinden R.Ş. ve B.E. isimli kadın teröristlerin, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan ile çarpık ilişkiler içinde olduklarını ve Karayılan'ın isteği üzerine her hafta yanına gittiklerini söyledi. Terörist ifadesinde, hain terör örgütünün elebaşlarının çoluk çocuğun eline silah, ağzına uyuşturucu verip ölüme gönderirken, her gün bir başka kadınla ve çocuk yaştaki kızlarla sapık isteklerini tatmin ettiğini anlattı.
Terörist ayrıca, örgütün elebaşlarının isteklerine itiraz edenlere infaza kadar varan cezalar verildiğini, elebaşlarının sapkın isteklerine boyun eğenlerin ise yüksek mevkilere getirildiğini ifade etti.
Geçen ay teslim olan bir başka teröristin ifadesinden ise B.M. isimli erkek teröristin iki erkek terör örgütü mensubu ile ilişki yaşadığı, bu tür ilişkilerin başka gruplarda da çokça görüldüğü, özellikle çocuk istismarının had safhada olduğu öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bu tür ilişkiler örgütten kaçışları hızlandıran önemli etkenlerden biri içinde yer alıyor.
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