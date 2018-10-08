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PKK elebaşı Karayılan'ın çarpık ilişkileri! İğrenç detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerine ifade veren bir terörist, PKK'nın sözde etkili isimlerinden R.Ş. ve B.E. isimli kadın teröristlerin, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan ile çarpık ilişkiler içinde olduklarını söyledi. PKK'lı terörist, örgüt elebaşları ile ilişkiye girmeye itiraz edilenlere infaza kadar varan cezalar verildiğini, sapkın isteklere boyun eğenlerin yüksek mevkilere getirildiğini belirtti.

PKK elebaşı Karayılan'ın çarpık ilişkileri! İğrenç detaylar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; geçen perşembe teslim olan PKK'lı bir terörist, ifadesinde, örgütün sözde etkili isimlerinden R.Ş. ve B.E. isimli kadın teröristlerin, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan ile çarpık ilişkiler içinde olduklarını ve Karayılan'ın isteği üzerine her hafta yanına gittiklerini söyledi. Terörist ifadesinde, hain terör örgütünün elebaşlarının çoluk çocuğun eline silah, ağzına uyuşturucu verip ölüme gönderirken, her gün bir başka kadınla ve çocuk yaştaki kızlarla sapık isteklerini tatmin ettiğini anlattı.

UYANLARA ÖDÜL UYMAYANLARA İNFAZ

Terörist ayrıca, örgütün elebaşlarının isteklerine itiraz edenlere infaza kadar varan cezalar verildiğini, elebaşlarının sapkın isteklerine boyun eğenlerin ise yüksek mevkilere getirildiğini ifade etti.

ÇOCUK İSTİSMARI HAD SAFHADA

Geçen ay teslim olan bir başka teröristin ifadesinden ise B.M. isimli erkek teröristin iki erkek terör örgütü mensubu ile ilişki yaşadığı, bu tür ilişkilerin başka gruplarda da çokça görüldüğü, özellikle çocuk istismarının had safhada olduğu öğrenildi.

KAÇIŞLAR ARTTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bu tür ilişkiler örgütten kaçışları hızlandıran önemli etkenlerden biri içinde yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
zerdüştlük böyle demek.
Sapıklıkdeyince aklıma 1. Lut kavmi 2. Ensar vakfı 3. Pkk geliyor.
Beter olun pislikler.
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