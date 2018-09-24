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PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 davada yargılanması süren H.Ö.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 davada yargılanması süren H.Ö. (28), Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 'Hudut Kartalları' askerleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, birinci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmak isteyen bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi nüfusuna kayıtlı H.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.Ö.'nün, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan halen süren 4 davasının bulunduğu tespit edildi.

Jandarma, H.Ö.'yü soruşturmasının süreceği İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

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Edirne Adalet Sarayı

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