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PKK elebaşının akrabası Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

PKK elebaşının akrabası Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası, terör örgütü üyesi şahıs Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Doyran köyünde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi yakaladı.

1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan kişinin silahlı terör örgütü üyeliğinden biri devam eden 4 dosyası bulunduğu ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası H.Ö (28) olduğu tespit edildi.

Şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
PKK sınır Terör örgütü

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