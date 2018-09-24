PKK elebaşının akrabası Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası, terör örgütü üyesi şahıs Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Doyran köyünde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi yakaladı.
1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan kişinin silahlı terör örgütü üyeliğinden biri devam eden 4 dosyası bulunduğu ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası H.Ö (28) olduğu tespit edildi.
Şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.
İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı
Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı
49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum