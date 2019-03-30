Bu yıl turizmin geçen yıldan daha iyi olacağını belirten Çavuşoğlu, bu yüzden de hedefleri yenilediklerini ifade etti.

Fırsat buldukça kendisinin de çalışmalara destek olmaya çalıştığına değinen Çavuşoğlu, seçimin Antalya ve Alanya için önemli olduğunu, görevler nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda kaldığı için belde belde mahalle mahalle dolaşamadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz kesinlikle teröristleri, bölücüleri kesinlikle halkımızdan ayırıyoruz. PKK derken, kesinlikle Kürt kardeşlerimizle PKK'yı ayırt ediyoruz. Çünkü o PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize yapmıştır." dedi.

"50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir" dediklerini, buna yaklaştıklarını ve hedefi revize ettiklerine değinen Çavuşoğlu, artık "70 milyon turist, 70 milyar gelir" dediklerini hatırlattı.

Alanya'da yollar, tüneller, yoğun kavşaklara köprülü kavşaklar yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Hiçbir ilçede olmayan iki üniversite ilçemizde var. Sizlerin sayesinde Alanya'yı ilklerin kenti yaptık. Beş yıldır Alanya'ya güzel yatırımlar yaptı. Adem Murat Yücel'in tüm projelerinin yanındayız. Gelecek projelerini de bizlere tanıttı. Hepsi de şehrimize ve bizlere dokunan projeler. Kendisini tebrik ediyorum. Sadece seçim zamanı değil, seçildikten sonra da Cumhur İttifakının belediye başkanlarını Ankara'dan çok güçlü destekleyeceğiz. Son 5 yılda Menderes Türel Antalya ve Alanya'ya çok iyi hizmetler yaptı. Bu hizmetin karşılığı olarak yarın sandıkta Alanya'da Adem Murat Yücel'e, Antalya'da Menderes Türel'e teşekkürümüzü sandıkta göstereceğiz." diye konuştu.

Bir siyasetçinin arkasında halkın desteğinin olmasının önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün dik durmasının önemi budur. O önce Allah'ına, sonra milletine güveniyor. Aynı zamanda dış politikada ve sahada olduğu gibi masada da güçlüyüz. Sahadaki kazanımlarımızı, diplomaside, masada kaybetmiyoruz. Masaya öz güvenle oturuyoruz, müzakere ederken, kırmızı çizgilerimizden taviz vermiyoruz. O masada kendinizi güçlü hissettiğinizde istediğinizi daha fazla alırsınız. Biz de o masalarda milletimizin, Türk milletinin, 82 milyonun, Antalya ve Alanya'nın desteğini hissediyoruz ki o masada güçlü bir şekilde ülkemizi, milletimizi hatta dış ülkelerde mazlumların ve mağdurların ümmetin hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Arkamızda bu millet olmazsa yapamayız, ülkemiz güçlü, bağımsız olmazsa bunu yapamayız." ifadelerini kullandı.