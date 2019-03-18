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PKK hükümlüsünün cezaevinde intiharı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki bazı HDP'li milletvekilleri, cezaevinde intihar eden PKK hükümlüsünün defnedildiği mezarlığa gitti, aileye taziye ziyaretinde bulundu

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve bazı HDP'li milletvekilleri, cezaevinde intihar eden PKK hükümlüsünün defnedildiği mezarlığa gitti, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Mızraklı ile aralarında Saliha Aydemir, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Semra Güzel, Felaknas Uca, Ayşe Acar Başaran'ın da bulunduğu bazı HDP'li milletvekilleri ve DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar eden Zülküf Gezen'in defnedildiği merkez Bağlar içesindeki Yeniköy Mezarlığı'na geldi.

Bir emniyet görevlisi gruba yönelik yaptığı anonsta Gezen'in cenazesinin ailenin ve yakınlarının isteği doğrultusunda dini vecibelere uygun şekilde defnedildiğini belirtti. Emniyet görevlisi gruba yönelik, "Yapılan çağrılar tamamen provokasyon amaçlıdır. Kitleyi şu an ikaz ediyorum. Lütfen bu bölgeyi terk edin, ayrılın. Ayrılmadığınız takdirde müdahale edeceğiz. Yapmış olduğunuz kanunsuz bir eylemdir, hukuken suç teşkil edecektir." anonsu yaptı.

Uyarıya rağmen dağılmayarak slogan ve taş atan gruba polis müdahale etti. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.

Temelli, daha sonra beraberindeki partililerle Gezen ailesini taziye evinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

- Yargılama

Diyarbakır'da 2007 yılında polis memurlarının bulunduğu terzi dükkanına bomba atılmasıyla ilgili olarak Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada sanıklardan Zülküf Gezen'e TCK'nın ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'', ''terör örgütü PKK üyesi olmak'', ''patlayıcı madde taşımak'', ''kamu görevi yapan kişileri öldürmek ve yaralamak'' ile ''mala zarar vermek'' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 100 yıl hapis cezası, Maaz Oğuz'a da müebbet hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır'ın Balıkçılarbaşı Semti'ndeki terzi dükkanına 10 Ekim 2007 tarihinde bomba atılması sonucu polis memuru Hüseyin Özdemir şehit olmuş, 2'si polis 6 vatandaş yaralanmıştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK hükümlüsü Gezen'in Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ölümüne ilişkin, "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir." açıklamasını yapmıştı.

Gezen, Diyarbakır'ın merkez Bağlar içesindeki Yeniköy Mezarlığına defnedilmişti.

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Diyarbakır PKK hükümlüsü

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