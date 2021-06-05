PKK ile çatışmada beş Peşmerge öldü

Ayrıca Türkiye'nin Mahmur Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği, üç sivilin yaşamını yitirdiği iddia edildi.Iraklı Kürt yetkililer, Kuzey Irak'ta Peşmerge güçleri ile PKK arasında çıkan çatışmada beş Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah Peşmerge gücünün halkı ve köyleri korumak ile güvenliği sağlamak için Metina Dağı'ndaki Amedi'de gerçekleştirdiği askeri operasyon sırasında PKK güçleri tarafından kurulan pusuda, beş Peşmerge şehit oldu ve dördü yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın bir diğer paylaşımında ise böyle bir olayın meydana gelmemesi defalarca "uyarıda" bulunulduğu hatırlatılarak, "Herkes bölgenin sınırlarına saygı duymalı ve Kürdistan bölgesinin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atmamalı" denildi.

PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi (HPG) ise Peşmerge'yi, Metina'da kendileri ile Türkiye arasındaki "çatışma bölgesine" girmekle suçladı. HPG yaptığı açıklamada, Peşmerge'nin PKK'yı "arkadan bıçakladığını" iddia ederek, denetimleri altındaki bölgeye Peşmerge'nin girmesine karşı olduklarını bildirdi. Türkiye, Nisan ayı sonunda Kuzey Irak'ta askeri operasyon başlatmıştı.