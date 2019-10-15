WASHINGTON (AA) - ABD'li Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, "PKK ile iş birliği yaparak kendimizi Türkiye ile kopma noktasına getirdik. Bu hamle hem insani hem de stratejik açısından mantıksızdı. O bölgede PKK ile ittifak yaptık. Oradaki YPG güçleri açıkça PKK terör örgütü mensuplarıdır." dedi. Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Sekreter Yardımcısı Mark Kimmitt, Hudson Enstitüsü'nün düzenlediği, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki operasyonunu konu alan bir panelde konuştu. PKK'nın ABD tarafından terör örgütü olarak tanındığını vurgulayan Doran, ABD yönetiminin, PKK'nın Suriye kolu YPG ile iş birliği yapmasına tepki gösterdi. Doran, "PKK ile iş birliği yaparak kendimizi Türkiye ile kopma noktasına getirdik. Bu hamle hem insani hem de stratejik açısından mantıksızdı. Kuzey Suriye'deki korkunç başarısızlığın arkasında bizim rolümüz olduğunu kabul etmemiz gerek. O bölgede PKK ile ittifak yaptık. Oradaki YPG güçleri açıkça PKK terör örgütü mensuplarıdır." şeklinde konuştu.

ABD yönetiminin Ankara'nın şikayetlerini yeterince dinlemediğini dile getiren Doran, "Türkler bize yıllardır PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde özerk bir Kürt bölgesi kurmayı hedeflediğini ve PKK ile yaptığımız iş birliğinden rahatsızlık duyduklarını iletiyorlardı. Biz ise sürekli Türklere susmalarını ve yerlerine oturmalarını söyledik." ifadesini kullandı. - "Amerikan halkına yoğun bir şekilde PKK propagandası yapıldı" Eski ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas'ın 2017'deki bir konuşmasına atıfta bulunan Doran, YPG'nin adının SDG olarak değiştirildiğine, gruba Arap ve diğer etnik azınlıkların eklendiğine ancak yönetimin her zaman PKK'da kaldığına dikkat çekti. Doran şunları söyledi: "Kendimizi yalanlarla avuttuğumuzu kabul etmemiz lazım. (Barack) Obama'nın başkanlığı döneminde Amerikan halkına yoğun bir şekilde PKK propagandası yapıldı ama Türklerden hiç bahsedilmedi. Türkler bize sürekli bu hamlenin ikili ilişkilerimize zarar verdiğini söyledi ancak biz görmezden gelmeyi seçtik. Bu operasyon sadece Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın kararı değil; Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bu operasyonu destekliyor. Rusya'ya karşı Avrupa ve Asya'nın arasında oldukça önemli bir jeopolitik konuma sahip olan NATO üyesi Türkiye'yi satmak bana mantıklı gelmiyor."