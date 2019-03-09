"PKK lanet bir terör örgütüdür, desinler"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da, bunların getireceği oyun da Allah belasını versin' desinler. 'Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.' Hadi desinler ya." dedi.

Bakan Soylu, Beykoz'da Karadenizli Derneklerle bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye'nin zayıflatılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Anadolu'yu elimizden almaya çalışıyorlar. Zayıflatarak, kendimize olan öz güvenimizi kaybettirerek, bizi birbirimize düşürerek, Türk-Kürt, sağ-sol, Alevi-Sünni, laik-dindar, başı açık-başı örtülü, her meselede bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

- "Direnen bir Türkiye var"

Son yıllarda ülke üzerinde oynanan oyunlara değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorlar. Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbesine kadar, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar, 7 Haziran seçimlerinden sonraki çukur olaylarından Irak'ın kuzeyinde devlet kurma anlayışına kadar, Afrin'de bir terör merkezi oluşturup Türkiye'yi sıkıştırma anlayışına kadar, Avrupa'dan Türkiye'yi kuşatma anlayışına kadar söylemleriyle felç etme, yalnızlaştırma anlayışına kadar her şeyi ortaya koyuyorlar. Hiç vazgeçmediler ama buna direnen bir Türkiye var."