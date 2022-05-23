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PKK'lı Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan kimdir? Mehmet Erdoğan öldürüldü mü?

23.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'lı Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan, son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan açıklama sonrası; PKK'lı Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan kimdir? Mehmet Erdoğan öldürüldü mü? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

PKK'lı Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan kimdir? Mehmet Erdoğan öldürüldü mü?

PKK'lı Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan, son dakika gelişmesinin ardından merak edildi. Konuya ilişkin detaylar ve PKK'lı Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan kimdir? Mehmet Erdoğan öldürüldü mü? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ayrıntılar haberimizde...

PKK'lı Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan kimdir? Mehmet Erdoğan öldürüldü mü?

PKK'LI AHMET RUBAR KOD ADLI TERÖRİST MEHMET ERDOĞAN KİMDİR?

Mehmet Erdoğan bölücü terör örgütü PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisiydi.

MEHMET ERDOĞAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan’ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığı tespit edildi.

MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod Erdoğan'ı, odağına alan bir operasyon planlandı.

PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Mehmet Erdoğanı’n, Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
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