HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PKK'lı kadın yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

PKK'lı kadın yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

21.11.2020 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
PKK'lı kadın yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00 sıralarında Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadından şüphelendi. Şüpheli hal ve hareketler sergileyen kadınının pasaportu polis ekiplerince dikkatlice incelendi. Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren ekipler, parmak izi kontrolü de yaptı. Bilgileri eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yapılan detaylı sorguda şüpheli kadının Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu tespit edildi. Helin D.'nin ifadesinde sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Helin D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadının yakalandığı anlar ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

30eecbecb4e178ad1aba8f7a057eaede

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!
İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor

En Çok Okunan Haberler

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

Yer: Antalya! Sahte içkiden bir ölüm daha

Yine aynı kabus! Bir can daha aldı

İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

İslahiye Belediye Başkanı Vural koronavirüse yakalandı

Belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Gaziantep'te korkunç olay! Arkadaşını öldürüp, üzerini betonla kapatmış

'Yanlışlıkla' öldürdüğü arkadaşının üzerini betonla kaplamış

Maske uyarısına aldırış etmediler! Sosyal medyadan ihbar edilen çift, otelde yakalandı

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.