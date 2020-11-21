PKK'lı kadın yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00 sıralarında Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadından şüphelendi. Şüpheli hal ve hareketler sergileyen kadınının pasaportu polis ekiplerince dikkatlice incelendi. Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren ekipler, parmak izi kontrolü de yaptı. Bilgileri eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yapılan detaylı sorguda şüpheli kadının Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu tespit edildi. Helin D.'nin ifadesinde sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Helin D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadının yakalandığı anlar ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

