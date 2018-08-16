PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

TSK ve MİT'in ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Kuzey Irak’ın Sincar bölgesi sözde sorumlusu ve PKK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden etkisiz hale getirildi.
PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Özden, kırmızı listede olup sınır ötesinde düzenlenen anlık hava harekâtıyla etkisiz hale getirilen ilk isim oldu.
YEREL KAYNAKLAR GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI
Yerel kaynaklar PKK elebaşı İsmail Özden'in içinde bulunduğu iddia edilen aracın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde aracın Türk savaş uçaklarının saldırısı sonrası hurda haline geldiği dikkat çekti. Özden'in içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu değerlendiriliyor.
AVRUPA'DA ÖNEMLİ FAALİYET YÜRÜTTÜ
Terörist Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirilmişti. (Gazete Vatan)
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