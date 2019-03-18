PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, E.A. adlı terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadesinde ise örgüte dair kan donduran bilgiler verdi. İfadesinde örgüte erkek arkadaşının etkisiyle katıldığını, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda bir süre eğitim aldığını ardından başka bölgelere gönderildiğini anlatan E.A., bu süreçte gördükleri ile yaşadıklarından dolayı pişman olduğunu ve kaçarak, teslim olduğunu belirtti. E.A., örgüt içerisindeki huzursuzluk ve güvensizlik ortamının sürekli arttığını, eş cinsel, çarpık ve yoz ilişkilerin çok yaygın hale geldiğini ifade etti. Üst düzey örgüt mensuplarının hiçbir yasağı tanımadığını, buna karşı yasağa uymayan alt düzeydeki örgüt mensuplarına işkence uygulandığını belirtti. İşkence ve tecavüzler nedeniyle örgütten kaçanlar ile kaçmak isteyenlerin sayısının arttığını vurgulayan E.A., kaçamayanlar arasında da intihar edenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğini ifade etti.

Kaynak: DHA



