PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun, 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.

VAN'DA MÜHİMMAT VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Oğulveren Mahallesi kırsalında komando ekipleri ile düzenlenen operasyonda, 3 taarruz tipi el bombası, 3 piknik tüpü, 2 tüp başlığı, malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 75 metre elektrik kablosu, 628 biksi mühimmatı,100'lük biksi mayonu ele geçirildi. (AA)

