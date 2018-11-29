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PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

PKK'nın içindeki iğrenç oyunlar kaçan teröristlerin ifadeleriyle gün yüzüne çıkıyor. Bir kadının ifadesine göre; Evlerinde kalan PKK'lı, genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girdi. Kadın ifadesinde, "Bir gün eşimi bir bahaneyle evden yollamıştı. sarılıp, öpmeye çalıştı 'Ne yapıyorsun, kesinlikle olmaz, eşim görürse kötü olur' diyerek direnmeye çalışınca bana belinde sarılı olan bombaları göstererek, 'sesin çıkmasın, bak seni de öldürürüm, çocuklarını da öldürürüm.' diye tehdit etti." diye anlattı

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın içindeki cinsel istismar olayları, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin verdiği ifadelerle gün yüzüne çıkarken, polisin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin bir kadını "çocuklarını öldürmek"le tehdit edip tecavüz girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde eli kanlı örgüt PKK'ya ülke genelinde ağır darbe vurulurken, örgütün kirli yüzü de açılan soruşturmalar ve alınan ifadelerle ortaya çıkıyor.

PKK'nın elebaşılarının, çocuk yaşta kaçırılıp eline silah tutuşturulan kızlara örgüt kamplarında tecavüz ettiği, direnen kızların infaz edildiği, çocuklardan bazılarının ise olayın travmasını atlatamayarak intihara teşebbüs ettiği, güvenlik güçlerince yakalanan ya da teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıyor.

Polisin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı bir teröristin, evinde barındığı kişinin eşine tehditle tecavüz girişiminde bulunması, kadının ifadesine yansıdı. Kadının ifadesi, terör örgütünün iğrenç yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

PKK'lı teröristin, zaman zaman kocasını bir bahane uydurarak evden gönderdiğini belirten kadın, ifadesinde şunları anlattı:

"Bizim eve geldikten sonra iki hafta geçmişti. Bir gün eşimi bir bahaneyle evden yollamıştı. Ben neden ve nasıl yolladığını bilmiyorum. Bu sırada ben de çocukları uyutmuştum. Bunun da yatağını sermiştim, ben odaya girerek kumandayı kendisinden alarak televizyonu açacağım sırada bana doğru geldi, sarılıp, öpmeye çalıştı ama kendisine tepki gösterdim. 'Ne yapıyorsun, kesinlikle olmaz, eşim görürse kötü olur' diyerek direnmeye çalışınca bana belinde sarılı olan bombaları ve ucunda susturucu olan silahını göstererek, 'sesin çıkmasın, bak seni de öldürürüm, çocuklarını da öldürürüm.' diyerek tehdit etti."

Tecavüz girişimlerinin birçok kez tekrarladığını ifade eden kadın, teröristin evlerinde kaldığı süre zarfında aile huzurunun bozulduğunu, eşiyle boşanma aşamasına geldiklerini belirtti.

Teröristi evlerinde barındırdıkları için gözaltına alınan çiftten kocanın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, kadının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
PKK terörist tecavüz

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