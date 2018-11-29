PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın içindeki cinsel istismar olayları, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin verdiği ifadelerle gün yüzüne çıkarken, polisin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin bir kadını "çocuklarını öldürmek"le tehdit edip tecavüz girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde eli kanlı örgüt PKK'ya ülke genelinde ağır darbe vurulurken, örgütün kirli yüzü de açılan soruşturmalar ve alınan ifadelerle ortaya çıkıyor.

PKK'nın elebaşılarının, çocuk yaşta kaçırılıp eline silah tutuşturulan kızlara örgüt kamplarında tecavüz ettiği, direnen kızların infaz edildiği, çocuklardan bazılarının ise olayın travmasını atlatamayarak intihara teşebbüs ettiği, güvenlik güçlerince yakalanan ya da teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıyor.

Polisin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı bir teröristin, evinde barındığı kişinin eşine tehditle tecavüz girişiminde bulunması, kadının ifadesine yansıdı. Kadının ifadesi, terör örgütünün iğrenç yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı.