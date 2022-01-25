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PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan yeni fezleke Karma Komisyon'a sevk edildi

25.01.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan yeni fezleke, TBMM Başkanlığınca Karma Komisyon'a sevk edildi. HDP'li Güzel hakkında hazırlanan yeni fezlekenin, daha önce oluşturulan Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği, bu dosyanın ayrıca görüşüleceği bildirildi.

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan yeni fezleke Karma Komisyon'a sevk edildi

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için Hazırlık Komisyonu oluşturulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığına ulaştı.

Hazırlanan yeni fezleke, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan yeni fezlekenin, daha önce oluşturulan Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği, bu dosyanın ayrıca görüşüleceği bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel
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