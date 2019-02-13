PKK'lı teröristlerin kullandığı 35 mağara bulundu

İdil'in Sarıköy ve Oyalı köyleri kırsalında jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında ayrıca bölgede bulunan 19 kişinin de kimlik sorgusunun yapıldığı ve asker kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.