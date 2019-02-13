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PKK'lı teröristlerin kullandığı 35 mağara bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 07:35 | Son Güncelleme

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında, jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda PKK'lı teröristlerce geçmiş dönemlerde kullanıldığı belirlenen 35 mağaradan 12'si imha edildi.

İdil'in Sarıköy ve Oyalı köyleri kırsalında jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı 35 mağara bulundu

Operasyonda teröristlerce geçmiş dönemlerde kullanıldığı belirlenen 35 mağara tespit edildi, 2'si kullanılamaz hale getirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca bölgede bulunan 19 kişinin de kimlik sorgusunun yapıldığı ve asker kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
İşte operasyondan fotoğraflar.
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Anahtar Kelimeler:
PKK Mağara şırnak

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