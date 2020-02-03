PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

Pervari ilçesindeki Sarıyaprak- Doğanca köyü yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2 askerin yaralandığı olaya karışanların yakalanmasına yönelik Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, el yapımı patlayıcının hazırlanmasında terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettikleri tespit edilen 8 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kalaşnikof tüfeği, 3 kilo kenevir tohumu, 2 el telsizi, 8 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

(DHA)

