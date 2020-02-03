HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Siirt'in Pervari ilçesinde, 5 Temmuz 2019'da, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2 askerin yaralandığı olayda, teröristlere yardım ettiği belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

Pervari ilçesindeki Sarıyaprak- Doğanca köyü yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2 askerin yaralandığı olaya karışanların yakalanmasına yönelik Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, el yapımı patlayıcının hazırlanmasında terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettikleri tespit edilen 8 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kalaşnikof tüfeği, 3 kilo kenevir tohumu, 2 el telsizi, 8 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
Yer: İstanbul! Ölümden döndülerYer: İstanbul! Ölümden döndüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt gözaltı PKK

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Dehşeti yaşadı! "Patlatırım"

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum... Ayaklar 150 metreye ulaştı

Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı

Son dakika! TSK için Aden, Somali ve Arap Denizi görev tezkeresi Meclis'e sunuldu

TSK için tezkere Meclis'e sunuldu

İstanbul'da motosiklet sürücüleri ölümden döndü

Yer: İstanbul! Ölümden döndüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.