HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PKK'lı teröristten akılalmaz oyun! Terör örgütü öldüğünü duyurdu, jandarma canlı olarak yakaladı

PKK'lı teröristten akılalmaz oyun! Terör örgütü öldüğünü duyurdu, jandarma canlı olarak yakaladı

26.05.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren ve daha sonra ele geçirilen örgütsel dökümanlarda 2018’de ‘öldü’ diye gösterilen ‘Sefkan Ardahan’ kod adlı terörist M.A., ismi devlet kayıtlarında çıkmayınca jandarmanın oluşturduğu özel ekiple canlı olarak yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın terör örgütü PKK’ya katılırken örgüt mensuplarına ismini Muhammed Aşçı olarak kayıt yaptırdığı ortaya çıktı. M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

PKK'lı teröristten akılalmaz oyun! Terör örgütü öldüğünü duyurdu, jandarma canlı olarak yakaladı

İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede terör örgütlerine yönelik mücadele sürüyor. Bir süre önce yapılan arazi taramalarında tespit edilen sığınaklarda teröristlere ait dokümanlar ele geçirildi. Dokümanlarda teröristlere ait bilgilere rastlanıldı. Yapılan incelemede dokümanlarda ‘Sefkan Ardahan’ kod adlı terörist Muhammed Aşçı’nın 2018’de öldüğüne dair bilgiye ulaşıldı. Ancak yapılan araştırmada Muhammed Aşçı’nın ismi devlet kayıtlarıyla eşleşmedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

8454da409360f4df11eea09775f8e6ae

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA KATILIRKEN FARKLI İSİM VERMİŞ

Yapılan çalışmada, teröristin gerçek ismini Muhammed Aşçı değil M.A. olduğu, 2015’te terör örgütü PKK’ya katılırken ismini farklı söylediği ve Kutu Deresi bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takipte M.A.’nın Ardahan’ın Hanak ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM şube ekipleri, Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçerek M.A.’nın bulunduğu eve operasyon düzenledi. M.A. gözaltına alındı. SEGBİS’le Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren M.A. bir yıl terör örgütü PKK’da faaliyet yürüttüğünü itiraf etti. İfadesi alınan M.A. çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, M.A.’nın 2017’de İstanbul’da uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 2020’de de serbest kaldığı öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muharrem İnce'nin kendisinden destek isteyen CHP'lilere verdiği yanıta inanamadı! 'Şu kulaklarım duydu' diyerek açıkladıMuharrem İnce'nin kendisinden destek isteyen CHP'lilere verdiği yanıta inanamadı! 'Şu kulaklarım duydu' diyerek açıkladı
İmamoğlu ile pazarcı arasında büyük gerginlik! "Terbiyesiz, ahlaksız..."İmamoğlu ile pazarcı arasında büyük gerginlik! "Terbiyesiz, ahlaksız..."
Kan donduran kadın cinayeti! Eşi tarafından boğazı kesildiKan donduran kadın cinayeti! Eşi tarafından boğazı kesildi
Anahtar Kelimeler:
pkk terörist terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3

ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3

Yurt dışı oyları Ankara’da! Uçaklardan indi, tırlarla taşındı! İşte o anlar…

Yurt dışı oyları Ankara’da! Uçaklardan indi, tırlarla taşındı! İşte o anlar…

İlginizi Çekebilir

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.