PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı

Güvenlik güçlerine teslim olan Amed kod adlı terörist ifadesinde, 2015 yılında henüz 15 yaşındayken örgüte katıldığını, Irak kuzeyine geçmeden Dağlıca kırsalındaki bir bölgede yine kendisi gibi örgüte yeni katılmış Darşin kod adlı kadın teröriste tecavüz edildiğine bizzat şahit olduğunu anlattı.

2016 yılında Zap kampında kaldığı mağarada Şahan kod adlı İranlı bir teröristin tecavüzüne uğradığını, bu durumu şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamadığını üstelik örgütün kendisini ajanlık, yalan söylemek ve iftira suçlarından Zap kampında bulunan Kuker cezaevine gönderdiğini söyledi.

KADINLAR YÜZÜNDEN KAVGA EDİYORLAR

Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil’deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını vurguladı.

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Elebaşlarının bazı çocuklar ve kadınlar yüzünden kavga ettiğini, bu kavgalara korumaların da karıştığını, korumaların da sapıklığa düşkün olduklarını, infaz edilenlerin sözde çatışmada ölmüş gibi gösterildiğini söyledi.

Özellikle örgüte kandırılarak katılan, zorla kaçırılan çocukların infazlar nedeniyle korku belasına kaldığını, fırsatını bulanların da kaçtığını kaydetti.