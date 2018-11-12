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PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

15 yaşında PKK'ya katılan Amed kod adlı teröristin ifadeleri dehşete düşürdü. Amed, örgütteki sözde elebaşlarının çocukları tecavüze hazır hale getirmek için önce uyuşturucu verdiğini anlattı. Terörist, Özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın çocuklar ve kadınlara olan düşkünlüğünün herkes tarafından bilindiğini ve herkesin bu isimlerden nefret ettiğini ifade etti.

PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı

Güvenlik güçlerine teslim olan Amed kod adlı terörist ifadesinde, 2015 yılında henüz 15 yaşındayken örgüte katıldığını, Irak kuzeyine geçmeden Dağlıca kırsalındaki bir bölgede yine kendisi gibi örgüte yeni katılmış Darşin kod adlı kadın teröriste tecavüz edildiğine bizzat şahit olduğunu anlattı.

2016 yılında Zap kampında kaldığı mağarada Şahan kod adlı İranlı bir teröristin tecavüzüne uğradığını, bu durumu şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamadığını üstelik örgütün kendisini ajanlık, yalan söylemek ve iftira suçlarından Zap kampında bulunan Kuker cezaevine gönderdiğini söyledi.

KADINLAR YÜZÜNDEN KAVGA EDİYORLAR

Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil’deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını vurguladı.
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Elebaşlarının bazı çocuklar ve kadınlar yüzünden kavga ettiğini, bu kavgalara korumaların da karıştığını, korumaların da sapıklığa düşkün olduklarını, infaz edilenlerin sözde çatışmada ölmüş gibi gösterildiğini söyledi.

Özellikle örgüte kandırılarak katılan, zorla kaçırılan çocukların infazlar nedeniyle korku belasına kaldığını, fırsatını bulanların da kaçtığını kaydetti.

Elebaşlarının sapık isteklerine uymayanların ya da zorluk çıkaranların infaz edildiğini, hainlikle suçlandığını, mağaralardaki zindanlarda işkencelere maruz bırakıldığını belirtti.

Gençlerin ve çocukların hem çatışmalarda kolay öne sürülmek, hem de tecavüzlere hazır hale getirilmek için uyuşturucuya alıştırıldığını anlattı.

Örgüt içinde insanın ve insanlığın bir değerinin olmadığını, ya operasyonda ölüm ya da örgüt tarafından infazın bir gün kaçınılmaz hale geldiğini anladığı için kaçtığını ifade etti.


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