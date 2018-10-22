HABER

PKK'lı teröristten korkunç itiraflar: Çocuklara tecavüz ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’dan kaçan 3 terörist, örgütün kandırarak dağa çıkardığı çocukların tecavüze uğradığını belirterek, “Ölümü göze alıp kaçanlar oluyor. Yakalananlar infaz ediliyor” dedi. Terörist elebaşları tarafından adete köle gibi kullanıldığını ifade eden itirafçı terörist, özellikle çocuklara yönelik cinsel tacizlerin ve bunun sonucunda yaşanan intihar teşebbüslerinin arttığını ifade etti.

PKK'lı teröristten korkunç itiraflar: Çocuklara tecavüz ediyorlar

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü nokta operasyonlarla yurt içi ve sınır ötesinde ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin itirafları bölücü örgütün iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CİNSEL İSTİSMAR

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan G. C. isimli terörist, örgüte Avrupa'dan katılan Fırat kod adlı B.A. isimli teröristin çocuk yaştaki bir kıza tecavüz ettiğini gördüğünü ve kızın kaçmaması için infazla korkutulduğunu söyledi. Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldığını anlatan terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldığını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını kaydetti. Buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, yakalananların ise infaz edildiğini ifade etti.

SÖZDE MAHKEME İLE İNFAZ

Örgütten koparak 1 Eylül'de güvenlik güçlerine teslim olan 15 yaşındaki H.R. adlı terörist ise, kendisi gibi çocuk yaşta terör örgütünün sinsi tuzağına düşen arkadaşı D.P.'nin dokuz kez kaçma girişiminde bulunduğunu, son seferinde yakalanıp kamp alanına getirildiğini ve herkesin gözü önünde infaz edildiğini anlattı. Terörist elebaşları tarafından adete köle gibi kullanıldığını ifade eden H.R., ağır işlerde çalıştırılmak ve terörist elebaşlarının özellikle çocuklara yönelik iğrenç tacizlerin ve bunun sonucunda yaşanan intihar teşebbüslerinin arttığını ifade etti. Gerçekleri anlatmamaları için aileleri ile görüştürülmediklerini, susturulmaya çalıştıklarını aksi hareket edenlerin öldürülüp, ailelerine 'çatışmada öldü' denildiğini söyledi.

FIRSAT BULAN KAÇIYOR

26 Eylül'de güvenlik güçlerine teslim olan S.F. isimli terörist, eğitim gördükleri Gara bölgesinde örgüt içinde yasak ilişki yaşadığı iftirasına uğrayan R.K. adlı bir kadın teröristin, terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayıp göğsüne ateş ederek hayatını son verdiğini kaydetti. Örgüt içinde kaçışlar gibi intiharların da çokça görülmeye başladığını, yapılan zulümler nedeniyle yaşanılan zorlukların dayanılamayacak noktaya geldiğini anlattı. (SABAH)

PARTNERSosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...Sosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...
Yayladaki uyanıklık 'pes' dedirtti! 15 Temmuz Mahallesi...Yayladaki uyanıklık 'pes' dedirtti! 15 Temmuz Mahallesi...
2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK tecavüz terörist

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 6 yorum
hiç dehşete filan düşmedik. bunun böyle olduğunu tahmin etmek de zor değil. ne zannettiniz o kadar erkek dağın başında yıllarca o kadar kadın varken domuzları filan mı skecek? gerçi o dağa çıkanların da domuzdan farkı yok ama neyse.
o örgüte hiç kimse isteksiz katılmıyor. suçu azaltmak mahiyetinde öyle deniliyor. oraya zevkle gidenler tecavüzlere de katlanacak...
Aaaaa gerçektenmi .. inanmıyorum .. ilk defa duyduk hepimiz öyle değilmi ... ne kadarda şaşırdık şok olduk ... vay ahlaksızlar ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 22 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yayladaki uyanıklık 'pes' dedirtti! 15 Temmuz Mahallesi...

Yayladaki uyanıklık 'pes' dedirtti! 15 Temmuz Mahallesi...

2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!

2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!

Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yürüdü

Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.