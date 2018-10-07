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PKK'lı teröristten korkunç sözler: 13-14 yaşındaki kız çocuklarına uyuşturucu verip tecavüz ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerimize teslim olan teröristlerden tüyler ürperten itiraflar gelmeye devam ediyor. Terörist ifadesinde, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak bağımlı hale getirildiklerini ve uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferde ise çocuklara tecavüz edildiğini belirtti.

PKK'lı teröristten korkunç sözler: 13-14 yaşındaki kız çocuklarına uyuşturucu verip tecavüz ediyorlar

Geçtiğimiz ay içerisinde güvenlik güçlerine teslim olan bir erkek terörist, akıllara durgunluk veren itiraflarda bulundu.

Terörist, hainlerin ana gelir kaynağı olan uyuşturucunun, gençleri uyuşturup ölüme göndermek yanında, bir başka maksatla daha kullanıldığını anlattığı öğrenildi. Teröristin tüyler ürperten ifadesinde, öncelikle kızlar başta olmak üzere çocukların bilinçli olarak uyuşturucuya bağımlı hale getirildiğini belirterek, bağımlılığın, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak sağlandığını söyledi. Ayrıca uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferinde çocuklara tecavüz edildiğini de itiraf eden terörist, “Bu rezalete dayanamayarak kaçtım” dedi. (İHA)

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PKK terörist

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