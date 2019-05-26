PKK lideri Öcalan'ın çağrısıyla açlık grevi ve ölüm orucundakiler eylemlerini sonlandırdı

PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla yayımladığı measjında açlık grevi ve ölüm orucundakilere seslenip 'eylemlerini sonlandırmalarını' istedi. Açıklama, Çarşamba günü İmralı Adası'nda Öcalan'ı ziyaret eden avukatlarından geldi. Görüşmeden beş gün sonra İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurulan mesajında Öcalan, 'eylemin amacına ulaştığını' söyledi. Avukatlar, yapılan görüşmelerin yeni bir 'müzakere süreci' anlamına gelmediğini, İstanbul seçimleriyle ilgili konuşma olmadığını, görüşmenin kritik aşamaya gelen açlık grevleri ve ölüm oruçlarıyla ilgili olduğunu belirttiler. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de İmralı Adası'nda gerçekleşen ikinci avukat görüşüyle ilgili bir açıklama yaparak başlayan görüşmelerin mahkemece verilen bir izin sürecinin sonucu olduğunu söylemiş, bu görüşmelerin yeni bir çözüm süreci ve İstanbul seçimleri ile ilgili olmadığını ifade etmişti. Buna karşılık Öcalan'ın verdiği mesajların 'tüm demokrasi güçlerine, Türkiye'nin her yelpazesindeki siyasi yapılarına ve devlete' yönelik olduğunu vurguladılar.

Abdullah Öcalan'ın açlık grevi ve ölüm orucundakilere seslenip, eylemin sonlandırılmasını istediği el yazılı ve imzalı mektubun, 7 Kasım 2018'den bu yana açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e, milletvekilleri Dersim Dağ, Tayyip Temel, Murat Sarısaç ve cezaevindeki açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerindeki tutuklulara da Perşembe günü iletildiği açıklandı. Açlık grevi ve ölüm orucuna girenler Abdullah Öcalan'a 'uygulanan tecridin kaldırılması ve demokratik siyasetin önünün açılması' talebinde bulunuyordu. Abdullah Öcalan'ın mektubu şöyle: "Başta açlık grevleri ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimiz sunuyorum. Asıl bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de özenle belirtiyor ve umuyorum. Bitmeyen sevgi ve selamla."

Öcalan: Kürt sorunu dahil Suriye'nin tüm sorunlarında pozitif rol oynayacağım Öcalan'ın mesajıyla birlikte Leyla Güven, açlık grevinde olan tutukluların aileleri aracılığıyla 'eylemini sonlandırdığı' mesajını Diyarbakır'da paylaşacak. Bu açıklamada ayrıca cezaevlerinde açlık grevi ve ölüm orucundaki tutukluların da eylemlerini bitirdiklerine dair mesajlarının paylaşılması bekleniyor. Asrın Hukuk Bürosu avukatları Öcalan ile Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, 2 Mayıs tarihli yaptıkları görüşmede öne çıkan yedi maddelik metnin tartışılmasından 'memnuniyet duyduğunu' belirttiler. Öcalan'ın 'toplumsal uzlaşı, demokratik siyaset, demokratik müzakere ve onurlu barış konularının tartışılmasının Türkiye'nin temel ihtiyacı olduğuna inandığını' söylediler. Görüşmelerde ele aldıkları başlıkların Türkiye siyasetinin temel değerleri haline gelmesi açısından Öcalan'ın üzerine düşeni yapacağını, 2013 yaklaşımı ve duruşunun Türkiye'de yarattığı ortamı ve umudu herkesin bildiğini ve bu mesajının daha fazla tartışılması gerektiğini ifade ettiğini aktardılar. Avukatlar, 6 Mayıs'ta kamuoyuna sunulan yedi maddelik mesajda önemli bir konunun 'Rojava, Kuzey Suriye, SDG ve Suriye'de sorunların çözümünün nasıl olması gerektiği' maddesi olduğunu hatırlattılar:

"Bu konuda düşüncelerini tekrarladı. İmkan olursa Suriye'nin bütünlüğü içinde Kürt sorunu dahil Suriye'nin tüm sorunları konusunda pozitif rol oynayacağını söyledi. Kendi düşüncelerinin ve çözüm önerilerinin Suriye'nin sorunlarını çözeceğini, Kürtlerin ve diğer toplulukların temel haklarının anayasal güvenceye alınmasının zorunluluğunu da özellikle vurguladı." PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, bu tartışmaların daha derin, tarihi sonuçlara yol açacak şekilde yürütülmesi, günlük, dar siyasi gündemlere sıkıştırılmamasının temel ihtiyaç durumunda olduğunu söyleyerek sözlerine şu ifadelerle devam ettiler: "İmralı tecridi hukuken ciddi bir problem olduğu gibi siyaseten de Türkiye'nin barış iklimini zedeleyen bir olgudur. Sayın Öcalan'ın politik bir özne olarak rolünü kısmen dahi olsa oynayabildiği zamanlar ise köklü sorunlara çözüm önerilerini sunabildiği dönemler olarak ülke iklimine olumlu tesirde bulunduğu deneyimlenmiştir. "Sayın Öcalan üzerindeki tecridin ağırlaştığı son dört yılda Türkiye'de ve bölgede savaş, kaos ve krizlerin derinleşmesiyle birlikte tüm toplumsal kesimlere karamsarlık hakim olmuştur. Buna karşın yirmi gün içerisinde sadece iki defa görüşlerini sınırlı bir şekilde paylaşma imkanı bulmuş olması dahi derinleşen sorunlara dönük farklı ve yeni bir perspektifin geliştirilebileceğinin umudunu büyütmüştür."