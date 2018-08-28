PKK'lılar doğruladı: ABD bize hava savunma sistemi verdi

ABD'nin Kobani ve Haseke'de elektronik radar sistemi kurduğu iddiaları, terör örgütü PKK/YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarında yer aldı. İddialara göre radar sistemi askeri nakliye uçakları ile bölgeye taşındı ve Amerikan askerleri tarafından monte edildi.
ABD'den iddialara ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken, bölgede örgütün sözcülüğünü yapan IMP News’e konuşan PKK/YPG sözcüsü terörist Nuri Mahmud, radar sisteminin kurulduğu bilgisini teyit ederek, “Koalisyon ile mutabık olduğumuz bazı konulardan biri kontrolümüzdeki Kuzey Suriye’nin güvenliğinin sağlanması, hava saldırılarına karşı korumasıdır. Hava savunma sistemi Koalisyonla planladığımız stratejilerimizden biridir” dediği belirtildi.
Mahmud, 'hava saldırısı tehditleri' konusunda ABD ile hemfikir olduklarını ifade ederek “Koalisyon radarların konuşlandırılmasıyla önemli bir adım attı. Bu olumlu bir gelişme, bölgenin tüm tehditlere karşı koruma altına alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.
YPG'li terörist, bunun aynı zamanda “Suriye’nin bütünlüğü ve istikrarı için de gerekli” olduğunu, bu adımla kendi bölgelerini de güvenceye aldıklarını öne sürdü.
Daha önce ABD askerlerinin Menbiç çevresine iki ayrı üs kurduğu haberler gelmişti.
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