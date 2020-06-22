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PKK'lıların mezarlara saldırması sonrası sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 22:28 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük kentindeki Arap Meclisi, terör örgütü PKK’nın bazı semt ve köprülerde sözde bayrağını asması ve Türkmen mezarlığına saldırmasına tepki gösterdi.

PKK'lıların mezarlara saldırması sonrası sert tepki

Kerkük'teki Arap Meclisi yayınladığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın kentte sözde bayrağını asarken Irak bayrağını yırtmasının ülkenin egemenliğine yapılan bir hakaret olduğunu bildirdi.

Açıklamada bu tür uluslararası terör örgütlerinin Irak'ta varlık göstermesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ELEŞTİRİ

Güvenlik güçlerinin bu tür terör örgütlerinin kentteki varlığına karşı koymamasının endişe verici olduğu aktarılan açıklamada, Kerkük'ün istikrarı, güvenliği ve huzurunu bozacak hiçbir tarafa müsade edilmemesi gerektiği kaydedildi.

TÜRKMEN ŞEHİTLER MEZARLIĞINA SALDIRMIŞLARDI

Terör örgütü PKK, 19 Haziran'da Irak'ın Kerkük kentindeki bazı köprülerde sözde bayraklarını asmış ve Türkmen Şehitler Mezarlığına saldırmıştı. (AA)

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