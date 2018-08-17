HABER

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

İstanbul’da 2 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK’nın finans kaynakları arasında yer alan 94 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK ile kırsalda ve şehirlerde mücadeleye devam eden güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün önemli gelir kaynağını da engellemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda yurda yasa dışı yollardan sokulup iç piyasaya sürülmek üzere sigara kaçakçılarına yönelik 3 ve 13 Ağustos tarihlerinde 2 ayrı operasyona imza attı.

3 Ağustos’ta Ataşehir'de yürütülen bir operasyonda, takibe alınan bir tırın kasasındaki yüklerin arasında gizlenmiş 56 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan kaçakçılık polisi, 13 Ağustos Pazartesi günü Arnavutköy'de 20 ton çakıl yüklü bir hafriyat kamyonunun dorsesinde özel bölmelerle gizlenmiş 38 bin 580 paket sigara tespit etti. Kamyondaki çakılları belediye yetkililerinin gösterdiği uygun araziye boşaltan emniyet güçleri, özel bölmelerle gizlenmiş binlerce paket kaçak sigaraya da el koydu. Her iki operasyonda 7 kaçakçı gözaltına alınırken, 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynakları, yurda yasa dışı yollarla sokulan kaçak sigaraların büyük bölümünün İran, Irak ve Suriye’den getirildiğini belirtti. Operasyonun, bölücü terör örgütü PKK’nın önemli gelir kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına vurulan önemli bir darbe olduğu ifade ediliyor. Sigara kaçakçılığına yönelik önceki yıllarda örgütün Irak ve İran topraklarında oluşturduğu sözde gümrük noktalarıyla kaçakçılardan 'vergi' adı altında haraç aldığı biliniyordu.

Güvenlik yetkilileri, terör örgütünün en fazla finans sağladığı suçlardan birisinin sigara kaçakçılığı olduğunu ileri sürüyor. İHA

PARTNERÜnlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...Ünlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...
Dolar bozdurana bedava yufkaDolar bozdurana bedava yufka
Kilis'te kadınlar, döviz bozdurduKilis'te kadınlar, döviz bozdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK istanbul

En Çok Okunan Haberler

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.