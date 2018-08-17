PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK ile kırsalda ve şehirlerde mücadeleye devam eden güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün önemli gelir kaynağını da engellemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda yurda yasa dışı yollardan sokulup iç piyasaya sürülmek üzere sigara kaçakçılarına yönelik 3 ve 13 Ağustos tarihlerinde 2 ayrı operasyona imza attı.

3 Ağustos’ta Ataşehir'de yürütülen bir operasyonda, takibe alınan bir tırın kasasındaki yüklerin arasında gizlenmiş 56 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan kaçakçılık polisi, 13 Ağustos Pazartesi günü Arnavutköy'de 20 ton çakıl yüklü bir hafriyat kamyonunun dorsesinde özel bölmelerle gizlenmiş 38 bin 580 paket sigara tespit etti. Kamyondaki çakılları belediye yetkililerinin gösterdiği uygun araziye boşaltan emniyet güçleri, özel bölmelerle gizlenmiş binlerce paket kaçak sigaraya da el koydu. Her iki operasyonda 7 kaçakçı gözaltına alınırken, 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.