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PKK'nın 'hacker' gruplarına operasyon! 9'u itirafçı oldu... 7 tutuklama

17.12.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 'hacker' gruplarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 27 şüpheliden 7'si tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun ise itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

PKK'nın 'hacker' gruplarına operasyon! 9'u itirafçı oldu... 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'CMG-Team Cold Hackers' isimli hacker gruplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 81 ildeki eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

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9'U İTİRAFÇI OLDU

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren zanlılardan 9'u itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

7 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer şüphelilerden 7'si tutuklanırken; 11'i de serbest bırakıldı. 15 şüphelinin ise araması devam ediyor. (DHA)

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pkk Ankara
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