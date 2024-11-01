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  4. PKK'nın inine girildi! Bakan Yerlikaya: 661 kg patlayıcı madde ele geçirildi

PKK'nın inine girildi! Bakan Yerlikaya: 661 kg patlayıcı madde ele geçirildi

01.11.2024 09:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen 'GÜRZ-25' operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya ait 37 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini aktardı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 661 kg patlayıcı maddenin de ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 ilde gerçekleştirilen 'GÜRZ-25" operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

"37 MAĞARA, SIĞINAK VE BARINMA ALANI İMHA EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

11 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-25” operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi!

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"661 KG PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonlar sonucu; 661 kg patlayıcı madde, 4 adet M79 Isı güdümlü tanksavar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet PKM makineli tüfek, 4 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 105 adet el bombası, 78 adet roketatar mühimmatı, 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 14 bin 67 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.

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"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek! Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Mardin, Elazığ, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır, Bingöl, Bitlis ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timleri ile J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Palu, Payas, Şenyayla, Pervari, Nazımiye, Iğdır Merkez, Yayladere, Mutki ve Hakkâri Merkez kırsalında 'GÜRZ-25' operasyonları gerçekleştirildi.

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Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı! Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

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Anahtar Kelimeler:
pkk Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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