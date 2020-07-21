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PKK'nın kritik ismi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan (Gençlik Topluluğu) Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen HDP/MYK eski üyesi tutuklandı.

PKK'nın kritik ismi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu olarak 2014-2015 yıllarında kırsal alanda bulunduğu, Irak’ta teslim olan ve etkin pişmanlıktan yaralanan bir örgüt mensubunun ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsal alana aktarımını sağladığı yönünde beyanlar bulunan HDP/MYK eski üyesi H.E.’ye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Açıklamada, “Yapılan çalışma sonrası, Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.E. isimli örgüt mensubu hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Kaynak: İHA

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