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PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

Şırnak’ta güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasının tekrardan harekete geçirilmeye çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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Anahtar Kelimeler:
şırnak PKK operasyon

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